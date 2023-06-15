Абдулмуслим Абдулмуслимов: «ПМЭФ позволит Дагестану расширить межрегиональные и международные связи»

По словам премьера, участие в ПМЭФ играет большое значение для региона, так как площадка предоставляет возможность наладить взаимодействие не только с политическим бомондом, но и с представителями крупного бизнеса со всего мира. Вместе с тем он подчеркнул, что с учетом переориентации внешнеэкономической деятельности России форум в этом году обретает особую актуальность. «Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным перед нами поставлена задача о развитии транспортного коридора «Север-Юг». Для нас это очень значимо, потому что через территорию нашей республики проходит и железнодорожный транспорт, и авиасообщения и наземный транспорт тоже. Соответствующая работа в Республике Дагестан проводится - идет реконструкция автомобильной дороги, планируется реконструкция махачкалинского аэропорта», — рассказал премьер. Переходя к планам и задачам, которые стоят перед дагестанской делегацией в рамках ПМЭФ, Абдулмуслимов сообщил, что Главой республики Сергеем Меликовым планируется проведение ряда встреч и подписание соглашений с несколькими регионами РФ. «Также планируем провести встречи с представителями Саудовской Аравии, Катара, Ирана и других государств, куда традиционно экспортируем нашу сельскохозяйственную продукцию. Конечно, будут встречи с Республикой Азербайджан, с постсоветскими, азиатскими странами тоже», — анонсировал Абдулмуслимов. Он также озвучил, что намечены встречи с банковским сообществом, в частности с руководством ПАО «Сбербанк». «Буквально на позапрошлой неделе Сергей Алимович и наш сенатор Сулейман Абусаидович встречались с руководителем Сбербанка Германом Грефом, в ходе встречи было принято решение о запуске в Республике Дагестан «Школы 21», проработка данного вопроса станет одой из ключевых тем на нашей встрече», — заявил глава кабмина. В заключение премьер-министр добавил, что на стенде Дагестана будет представлен весь промышленный и сельскохозяйственный потенциал республики. Помимо этого, посетители смогут увидеть умения и достижения дагестанцев в сфере искусства, культуры и народно художественных промыслов. «Для нас очень значимо, что в год 100-летия Расула Гамзатова наш стенд посвящен его творчеству. Очень много людей подходит, и интересуются поэзией Расула. Его произведения в 1970-80-90 годы были переведены практически на все языки мира», — отметил Абдулмуслимов.