ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России

Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России

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09 июня, 2023. Пятница 15:32
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Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России

Руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России, информирует телеграм-канал администрации руководителя региона.

Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России

Награды получили педагоги, медики, деятели сфер культуры и искусства, государственные работники и другие.

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