Премьер озвучил, что с начала специальной военной операции украинские спецслужбы и националисты осуществляют целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

«С использованием соцсетей проходят информационные кампании по дискредитации действий дагестанского правительства, России и Вооруженных Сил РФ. Регистрируется рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно важных объектов. В связи с этим требуется принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры», — выступил глава кабмина региона.

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