ЗАМАНА - В Дагестане усилят антитеррористическую защищенность социально-значимых объектов инфраструктуры

В Дагестане усилят антитеррористическую защищенность социально-значимых объектов инфраструктуры

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09 июня, 2023. Пятница 11:06
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В Дагестане усилят антитеррористическую защищенность социально-значимых объектов инфраструктуры
На собрании дагестанского руководства под председательством главы кабмина региона вчера, 8 июня, отдельно обсуждалась тема организации деятельности по противодействию терроризму.
В Дагестане усилят антитеррористическую защищенность социально-значимых объектов инфраструктуры

Премьер озвучил, что с начала специальной военной операции украинские спецслужбы и националисты осуществляют целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

«С использованием соцсетей проходят информационные кампании по дискредитации действий дагестанского правительства, России и Вооруженных Сил РФ. Регистрируется рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно важных объектов. В связи с этим требуется принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры», — выступил глава кабмина региона.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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