ЗАМАНА - Представители России и Таджикистана обсудили тему международной безопасности

Представители России и Таджикистана обсудили тему международной безопасности

Автор
06 июня, 2023. Вторник 10:54
|||
Представители России и Таджикистана обсудили тему международной безопасности

Делегация ГосДумы во главе с председателем Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым поучаствовала во встрече с первым заместителем председателя верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, главой МВД Таджикистана Рамазоном Хамро Рахимзодой и главой МВД России Владимиром Колокольцевым в преддверии совместной коллегии МВД РФ и Таджикистана.

Представители России и Таджикистана обсудили тему международной безопасности

В обсуждении также поучаствовали первые заместители председателя Комитета ГосДумы Рахим Азимов и Юрий Афонин, депутаты Государственной думы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Мурад Гаджиев. На заседании собравшиеся рассмотрели вопросы международной безопасности, в том числе противодействия терроризму и распространению наркотиков. Далее они затронули вопросы перспектив межгосударственного сотрудничества в условиях сегодняшней реальности.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top