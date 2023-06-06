Представители России и Таджикистана обсудили тему международной безопасности

Делегация ГосДумы во главе с председателем Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым поучаствовала во встрече с первым заместителем председателя верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, главой МВД Таджикистана Рамазоном Хамро Рахимзодой и главой МВД России Владимиром Колокольцевым в преддверии совместной коллегии МВД РФ и Таджикистана.

В обсуждении также поучаствовали первые заместители председателя Комитета ГосДумы Рахим Азимов и Юрий Афонин, депутаты Государственной думы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Мурад Гаджиев. На заседании собравшиеся рассмотрели вопросы международной безопасности, в том числе противодействия терроризму и распространению наркотиков. Далее они затронули вопросы перспектив межгосударственного сотрудничества в условиях сегодняшней реальности.