Собравшиеся озвучили, что в данный момент в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» для обеспечения требуемой для региона инженерной инфраструктуры планируется проектирование канализационных очистных сооружений в Буйнакске.

Далее Абдулмуслимов напомнил, что, учитывая отсутствие в основных города региона централизованной системы канализации, недостаточностью мощностей коллекторов и высокого износа технологического оборудования Минэкономразвития РФ были поддержаны заявки региона и приняты решения о расширении, реконструкции и возведении очистных сооружений в Буйнакске, Хасавюрте, ДагОгнях и Дербенте.

Подробнее материал можно прочитать на сайте правительства Дагестана.