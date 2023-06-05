ЗАМАНА - Ход строительства очистных сооружений в Буйнакске обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Ход строительства очистных сооружений в Буйнакске обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

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05 июня, 2023. Понедельник 10:14
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Ход строительства очистных сооружений в Буйнакске обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
Под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему реализации проекта «Строительство канализационных очистных сооружений в Буйнакске».
Ход строительства очистных сооружений в Буйнакске обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Собравшиеся озвучили, что в данный момент в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» для обеспечения требуемой для региона инженерной инфраструктуры планируется проектирование канализационных очистных сооружений в Буйнакске.

Далее Абдулмуслимов напомнил, что, учитывая отсутствие в основных города региона централизованной системы канализации, недостаточностью мощностей коллекторов и высокого износа технологического оборудования Минэкономразвития РФ были поддержаны заявки региона и приняты решения о расширении, реконструкции и возведении очистных сооружений в Буйнакске, Хасавюрте, ДагОгнях и Дербенте.

Подробнее материал можно прочитать на сайте правительства Дагестана.

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