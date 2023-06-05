ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили работу по снижению задолженности за пользование водными объектами

В Правительстве Дагестана обсудили работу по снижению задолженности за пользование водными объектами

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05 июня, 2023. Понедельник 10:47
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В Правительстве Дагестана обсудили работу по снижению задолженности за пользование водными объектами
Тему просроченной дебиторской задолженности за использование водных объектов, находящихся на территории Дагестана, обсудили на межведомственном собрании под председательством вице-премьера региона Наримана Абдулмуталибова.
В Правительстве Дагестана обсудили работу по снижению задолженности за пользование водными объектами

В совещании поучаствовали сотрудники органов исполнительной власти, лидеры муниципальных образований, начальники ресурсоснабжающих компаний, специалисты контрольно-надзорных и правоохранительных структур.

Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что Министерство природы Дагестана проводит работу по контролю над уменьшением дебиторской задолженности за использование водных объектов республики.

Но, как он заметил, деятельность по этому пути требуется усилить и максимально быстро обдумать предложения по проблемным вопросам.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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