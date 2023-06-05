ЗАМАНА - ГУПы Дагестана преобразуют в АО и ООО

ГУПы Дагестана преобразуют в АО и ООО

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05 июня, 2023. Понедельник 08:21
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ГУПы Дагестана преобразуют в АО и ООО
Пол руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание на тему повышения эффективности работы государственных унитарных предприятий.
ГУПы Дагестана преобразуют в АО и ООО

В начале совещания Абдулмуслимов озвучил, что на данный момент в регионе существуют 35 ГУПов. Из них работают 15 ГУПов, а на стадии закрытия - 11 ГУПов, банкроты - 9 ГУПов.

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