Соответствующий указ во вторник, 30 мая, подписал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Магомед Никатуев освобождён от должности
- Автор Дарья
- 30 мая, 2023. Вторник 16:14
Магомед Никатуев покинул пост первого заместителя начальника Службы государственного финансового контроля Дагестана и уволен с государственной гражданской службы по причине истечения срока действия срочного служебного договора.
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