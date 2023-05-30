ЗАМАНА - Магомед Никатуев освобождён от должности

Магомед Никатуев освобождён от должности

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30 мая, 2023. Вторник 16:14
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Магомед Никатуев освобождён от должности

Магомед Никатуев покинул пост первого заместителя начальника Службы государственного финансового контроля Дагестана и уволен с государственной гражданской службы по причине истечения срока действия срочного служебного договора.

Магомед Никатуев освобождён от должности

Соответствующий указ во вторник, 30 мая, подписал глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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