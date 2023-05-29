Начиная мероприятие, глава региона озвучил, что закладка сквера – это крайне важное событие для жизни республики.
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Руководитель Дагестана Сергей Меликов и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков поучаствовали в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии, которые принимали участие в войнах и СВО.
Начиная мероприятие, глава региона озвучил, что закладка сквера – это крайне важное событие для жизни республики.
Подробнее материал можно прочитать по ссылке на нашем сайте.
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