ЗАМАНА - Сергей Меликов и замминистра экономического развития РФ обсудили создание в республике Всесезонного туристско-рекреационного комплекса

Сергей Меликов и замминистра экономического развития РФ обсудили создание в республике Всесезонного туристско-рекреационного комплекса

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29 мая, 2023. Понедельник 09:46
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Сергей Меликов и замминистра экономического развития РФ обсудили создание в республике Всесезонного туристско-рекреационного комплекса

В пятницу, 26 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов и заместитель главы Минэкономики Сергей Назаров встретились для совещания на тему развития Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер».

Сергей Меликов и замминистра экономического развития РФ обсудили создание в республике Всесезонного туристско-рекреационного комплекса

В обсуждении поучаствовали лидеры органов исполнительной власти региона, специалисты Министерства экономики России, а также целого ряда федеральных и республиканских ведомств.

Участники собрания рассмотрели не только процесс реализации мероприятий по Каспийскому прибрежному кластеру, но и в целом развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны, сформированной в Дагестане. Туда вошли следующие территории муниципальных образований: Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский и Магарамкентский районы.

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