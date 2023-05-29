Сергей Меликов и замминистра экономического развития РФ обсудили создание в республике Всесезонного туристско-рекреационного комплекса

В пятницу, 26 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов и заместитель главы Минэкономики Сергей Назаров встретились для совещания на тему развития Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер».

В обсуждении поучаствовали лидеры органов исполнительной власти региона, специалисты Министерства экономики России, а также целого ряда федеральных и республиканских ведомств.

Участники собрания рассмотрели не только процесс реализации мероприятий по Каспийскому прибрежному кластеру, но и в целом развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны, сформированной в Дагестане. Туда вошли следующие территории муниципальных образований: Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский и Магарамкентский районы.

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