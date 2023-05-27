Проблему незаконного строительства в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова

Вчера, 25 мая, глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание Правительственной комиссии по выработке предложений о возможности приведения самовольно возведенных на территории республики многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством требованиями.

Руководитель региона напомнил, что вопросы нынешней повестки дня весьма актуальны для Дагестана.

«Подавляющая часть возведенных многоквартирных домов продолжает оставаться вне гражданско-правового оборота. Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей. Новые дома незаконно строятся, а количество аварийного жилья в связи с этим не уменьшается, сироты квартиры в таких домах не получают.

Люди на этапе закладки фундамента вкладывают деньги. На них застройщик незаконно возводит дом, который потом годами не может ввести в эксплуатацию. Компании меняют названия и остаются на строительном рынке, а обманутыми остаются простые граждане», – подчеркнул глава региона.

Сергей Меликов заявил, что комиссия нуждается в «перезагрузке»: необходимо провести анализ предпринятых шагов, уточнить планы на перспективу.

В свою очередь, первый заместитель председателя Правительства РД Манвел Мажонц рассказал о работе комиссии, стоящих перед ней задачах и имеющихся проблемах.

Прежде всего, отметил выступающий, для повышения эффективности в этом направлении муниципалитетам необходимо усилить меры по выявлению построенных и эксплуатируемых домов, которые официально на балансе не состоят.

«Мы разрабатываем методику, но за руководство муниципалитетов принимать решения мы не можем. Для улучшения работы считаю целесообразным создать межведомственный орган или структурное подразделение, который возьмёт это на себя», – сказал Манвел Мажонц.

По его словам, в интересах населения принимаются меры по вводу в гражданский оборот построенных в соответствии с нормами сейсмической безопасности домов, к которым подведены коммуникации и созданы необходимые для проживания условия. Они по факту эксплуатируются, и в них проживают люди. На таких объектах сегодня необходимо сосредоточить внимание правительственной комиссии.

«Если кому-то кажется, что он может быстро построить большое количество этажей и начать продавать квартиры, – он ошибается. Разрешение на строительство без соответствующих документов выдаваться не будет. Продолжение этой нелегальной деятельности недопустимо», – заключил Манвел Мажонц.

Сергей Меликов подчеркнул, что с учетом текущей ситуации муниципалитеты должны согласовывать все действия с правительственной комиссией. «Будем принимать решения, давать рекомендации. В конечном счете эта земля не принадлежит никому, кроме народа, который на ней проживает. Некоторые застройщики просят дать разрешение на строительство дома под предлогом, что три квартиры отдадут семьям участников спецоперации. Наживаться на людях и прикрываться такими предложениями я никому не позволю!», – заявил глава региона.

На заседании также был рассмотрен вопрос переселения граждан из аварийных общежитий в Каспийске. Сергей Меликов поручил ответственным органам ускорить работу в этом направлении.

Об исполнении протокольных поручений по введению в эксплуатацию многоквартирных домов рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Артур Сулейманов. Он сообщил, что, помимо прочего, в рамках работы правительственной комиссии предусмотрен механизм введения в гражданский оборот самовольно возведенного на территории республики жилья.

«По результатам системной работы правительственной комиссии из общего списка многоквартирных домов переведены в “зеленую зону” 190 домов. Проведены мероприятия по организации официального статического учета 65 домов, что обеспечивает их полноценное существование на карте города. Данные по ним внесены в систему «Дагестанстата», – проинформировал министр.

Сергей Меликов подчеркнул, что для решения проблемы необходим комплексный подход:

– устранить предпосылки для нарушений на этапе выделения земельных участков и выдачи разрешения на строительство;

– определиться с существующими объектами – какие можно ввести в эксплуатацию в соответствии с нормативами, а какие необходимо снести из-за многочисленных нарушений;

– принимать все дальнейшие решения в сфере строительства в рамках комплексного развития территорий.

В завершение заседания глава Дагестана поручил изменить формат комиссии – теперь она будет работать не при правительстве, а при руководителе региона. Таким образом ее полномочия будут расширены.