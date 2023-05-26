ЗАМАНА - Сергей Меликов наградил почетными грамотами сотрудников здравоохранения

Сергей Меликов наградил почетными грамотами сотрудников здравоохранения

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26 мая, 2023. Пятница 13:51
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Сергей Меликов наградил почетными грамотами сотрудников здравоохранения

На межрегиональном форуме организаторов здравоохранения «Каспий – 2023. Открытый диалог о цифре» руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил почетные грамоты четырем специалистам здравоохранения.

Сергей Меликов наградил почетными грамотами сотрудников здравоохранения

За долгую добросовестную работу и вклад в выполнение задач здравоохранения Дагестана награду получил начальник Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Эдуард Мустафаев.

За достигнутые успехи в работе и высокий профессионализм грамоты получили старший оператор ЭВМ Табасаранской ЦРБ Бахтияр Габибов, заместитель руководителя Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Руслан Магомедов, главный врач Республиканского кардиологического диспансера Магомед Тотушев.

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