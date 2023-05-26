Решение жюри по итогам конкурса было передано в Собрание депутатов Махачкалы.
Ранее мы писали:
В конкурсе на пост мэра одержали победу 3 следующих кандидата: Арсен Абдуллаевич Магомедов, Имам Нариманович Рамазанов и Юсуп Джанбекович Умавов.
Решение жюри по итогам конкурса было передано в Собрание депутатов Махачкалы.
Ранее мы писали:
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