Возведение 5 социальных объектов планируют спроектировать для Бежтинского участка

Абдулмуслимов в начале совещания заслушал доклад об исполнении поручений, которые он дал в конце лета минувшего года на заседании по такой же теме. Профильные ведомства региона провели определенную работу в этом направлении.