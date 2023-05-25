Меликов передал орден Мужества жене погибшего – Амине, поинтересовавшись, есть ли у нее вопросы, которые требуют поддержки со стороны органов власти.
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В четверг, 25 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с родными погибшего командира мотострелковой бригады Марата Гаджибалаева, исполнявшего свой воинский долг в ходе специальной военной операции.
Меликов передал орден Мужества жене погибшего – Амине, поинтересовавшись, есть ли у нее вопросы, которые требуют поддержки со стороны органов власти.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
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