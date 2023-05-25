ЗАМАНА - Глава Дагестана передал орден Мужества семье Марата Гаджибалаева

Глава Дагестана передал орден Мужества семье Марата Гаджибалаева

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25 мая, 2023. Четверг 16:35
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Глава Дагестана передал орден Мужества семье Марата Гаджибалаева

В четверг, 25 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с родными погибшего командира мотострелковой бригады Марата Гаджибалаева, исполнявшего свой воинский долг в ходе специальной военной операции.

Глава Дагестана передал орден Мужества семье Марата Гаджибалаева

Меликов передал орден Мужества жене погибшего – Амине, поинтересовавшись, есть ли у нее вопросы, которые требуют поддержки со стороны органов власти.

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