В обсуждении поучаствовали глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, исполняющий обязанности ректора ДГМУ Висампаша Ханалиев, начальник ТФОМС «Дагестан» Ахмед Гудов, председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по здравоохранению Ильяс Мамаев, руководитель управления Прокуратуры республики Магомед Магомедов, а также главврачи медицинских учреждений.
Начиная собрание, вице-премьер перечислил ключевые показатели реализации плана мероприятий по развитию здравоохранения республики на период 2025-2030 гг., созданного по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова.
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