ЗАМАНА - Фирудин Раджабов прокомментировал утверждённый Народным Собранием список членов Общественной палаты РД

Фирудин Раджабов прокомментировал утверждённый Народным Собранием список членов Общественной палаты РД

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25 мая, 2023. Четверг 09:28
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Фирудин Раджабов прокомментировал утверждённый Народным Собранием список членов Общественной палаты РД

Председатель Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Фирудин Раджабов прокомментировал утверждённый Народным Собранием список членов Общественной палаты Республики Дагестан: 

Фирудин Раджабов прокомментировал утверждённый Народным Собранием список членов Общественной палаты РД

«Предложения поступили от 55 общественных объединений. При выборе кандидатур мы руководствовались рекомендациями Главы Дагестана Сергея Меликова, озвученными в Послании Народному Собранию, а также национальными особенностями нашей республики.

Мы постарались максимально представить коренные народы, проживающие в регионе. Таким образом мы выбрали 15 членов Общественной палаты, столько же членов ОП утверждены указом Главы Дагестана.

В дальнейшем избранные члены Общественной палаты уже выберут остальных 15 членов, представленных муниципальными общественными организациями.

В списке от Народного Собрания три кандидата представляют все три конфессии: Махачкалинскую епархию, Муфтият РД и Иудейскую общину. Остальные 12 человек – представители общественных организаций».

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