Обсуждение прошло на площадке концерна КЭМЗ, занимающегося разработкой, производством и реализацией наземных средств эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортового оборудования и так далее.
Совместно с главой Дагестана представитель президента России в округе ознакомился с производственными мощностями предприятия, в том числе с корпусом сборки авиационной техники, далее Юрий Чайка и Сергей Меликов осмотрели выставочную экспозицию оборонных предприятий.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.