«Ознакомился со списком членов ОП, представленным руководителем региона Сергеем Меликовым. Думаю, что в него вошли достойные жители нашей республики, представители тех или иных общественных организаций, которые реально решают проблемы в рамках своих отраслей, а не просто «деятели», идущие в данный орган ради хайпа и популярности. Такие общественники, как правило, о чем-то условно говоря «кричат», при этом не давая конструктивных предложений, и вся их критика только ради критики. Вижу в данном списке главного редактора нашей основной общественно-политической газеты «Дагестанская правда» Бурятият Мовсаровну Токболатову. Считаю, что это более чем оправданий выбор. Знания, опыт, понимание ситуации в республике, и, самое главное неравнодушие Бурлият Мовсаровны к происходящему как в Дагестане, так и в стране, уверен, будут залогом её эффективной работы. Ну и конечно, поздравляю коллегу, желаю успехов».
Арсен Юсупов: «Считаю, что в список членов Общественной палаты вошли наиболее достойные жители республики»
- Автор Дарья
- 24 мая, 2023. Среда 14:29
Руководитель Этномедиахолдинга «Дагестан» Арсен Юсупов так прокомментировал информацию о формировании нового состава членов Общественной палаты РД:
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