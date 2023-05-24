ЗАМАНА - Глава РД утвердил 15 членов Общественной палаты Дагестана нового состава

Глава РД утвердил 15 членов Общественной палаты Дагестана нового состава

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24 мая, 2023. Среда 11:07
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Глава РД утвердил 15 членов Общественной палаты Дагестана нового состава

Дагестанский руководитель Сергей Меликов утвердил 15 членов Общественной палаты региона нового состава.

Глава РД утвердил 15 членов Общественной палаты Дагестана нового состава

В новый состав Общественной палаты Дагестана вошли следующие известные деятели республики:

— отец Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова — Энгельс Гаджимагомедов;

— председательница Союза женщина региона Интизар Мамутаева;

— глава популярного республиканского ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов;

— главред издания «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова.

Все они вошли в состав организации по представлению различных общественных объединений.

Стоит уточнить, что в общем в Общественную палату войдут 45 человек. Срок их работы составит 3 года.

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