В новый состав Общественной палаты Дагестана вошли следующие известные деятели республики:
— отец Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова — Энгельс Гаджимагомедов;
— председательница Союза женщина региона Интизар Мамутаева;
— глава популярного республиканского ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов;
— главред издания «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова.
Все они вошли в состав организации по представлению различных общественных объединений.
Стоит уточнить, что в общем в Общественную палату войдут 45 человек. Срок их работы составит 3 года.