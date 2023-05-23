Как озвучил Абдулмуслимов, на данный момент в региональном инвестпортфеле 48 проектов, их реализация на сегодняшний день позволила обеспечить около 1500 рабочих мест.
Подробнее материал можно прочитать тут.
Как озвучил Абдулмуслимов, на данный момент в региональном инвестпортфеле 48 проектов, их реализация на сегодняшний день позволила обеспечить около 1500 рабочих мест.
Подробнее материал можно прочитать тут.
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