ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов, Харон Амерханов и Дмитрий Бутусов подвели итоги работы XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Абдулмуслим Абдулмуслимов, Харон Амерханов и Дмитрий Бутусов подвели итоги работы XXIII Российской выставки племенных овец и коз

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20 мая, 2023. Суббота 01:15
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Абдулмуслим Абдулмуслимов, Харон Амерханов и Дмитрий Бутусов подвели итоги работы XXIII Российской выставки племенных овец и коз
В пятницу, 19 мая, после официальной церемонии закрытия XXIII Российской выставки племенных овец и коз, глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов и руководитель Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов в рамках пресс-подхода ответили на вопросы от представителей СМИ и озвучили итоги работы выставки, которая прошла в Каспийске.
Абдулмуслим Абдулмуслимов, Харон Амерханов и Дмитрий Бутусов подвели итоги работы XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Амерханов озвучил, что уровень организации выставки на территории Дагестана был крайне высок — другим субъектам придется хорошо потрудиться, дабы сохранить ту высокую планку, которую продемонстрировал южный регион в текущем году.

Чтобы прочитать более подробный материал, нужно перейти на сайт дагестанского правительства.

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