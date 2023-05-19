Дагестанские представители принимают участие в сессии «Россия – Ближний Восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта» в Казани

Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов и представитель руководителя республики в Народном Собрании Дагестана Нюсрет Омаров принимают участие в сессии на тему «Россия – Ближний Восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта». Мероприятие идет в Казани в рамках форума «Россия – исламский мир: KazanForum», информирует telegram-канал администрации Главы Дагестана.

Минэкономики РФ проводит на площадке международного экономического форума «Россия – исламский мир» экспертное обсуждение таких вопросов: какие отечественные направления являются самыми интересными с точки зрения туризма для туристов из стран Ближнего Востока; что необходимо включить в содержание туристической программы, составленной для гостей из Ближнего Востока: какие ценности и традиции туристов Ближнего Востока стоит учитывать при составлении туристического продукта операторам.

Спикерами сессии стали чиновники, ответственные за развитие сферы туризма в России, и представители больших туркорпораций России, стран СНГ, Ирана, Иордании и Мальдив.