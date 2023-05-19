ЗАМАНА - Вице-премьер РД проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов в Кизилюрте

Вице-премьер РД проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов в Кизилюрте

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19 мая, 2023. Пятница 10:54
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Вице-премьер РД проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов в Кизилюрте
17 мая вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов с рабочей поездкой прибыл в Кизилюрт, где осмотрел строительную площадку объектов образования.
Вице-премьер РД проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов в Кизилюрте

Вместе с ним осмотрели площадку мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, сотрудники филиала «Новороссийское строительное управление» ФГУП «Главное управление специального строительства», работники МЧС РФ, Роспотребнадзора и иные специалисты.

Приехав, Телякавов ознакомился с процессом подготовки к открытию детсада «Сказка» на 250 мест, который находится в микрорайоне «Новый».  Его открытие было запланировано на осень 2022 года, но работникам подрядной компании не удалось справиться с взятыми на себя обязательствами в срок.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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