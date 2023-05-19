Абдулмуслимов, начиная обсуждение, озвучил, что вопросы организации и качества питания учащихся в школах являются приоритетными и пребывают на постоянном контроле дагестанского руководства.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
Абдулмуслимов, начиная обсуждение, озвучил, что вопросы организации и качества питания учащихся в школах являются приоритетными и пребывают на постоянном контроле дагестанского руководства.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
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