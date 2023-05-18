Вопросы антитеррористической защищенности социальных объектов обсудили на заседании АТК в Кайтагском районе

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: «О планировании, ходе и результатах деятельности органов местного самоуправления по исполнению «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы в МР «Кайтагский район», «О состоянии антитеррористической защищенности летнего оздоровительного отдыха детей на территории муниципалитета», «О мерах по недопущению вовлечения в террористическую деятельность детей членов незаконных вооруженных формирований, в том числе возвращенных из зон боевых действий Сирии и Ирака, а также их адаптации, социализации, реабилитации», «О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и АТК в МР «Кайтагский район».

Выступая по первому вопросу, начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрациимуниципалитета ГабибХалирбагинов отметил, что в учреждениях культуры района проходят мероприятия согласно Комплексному плану противодействия идеологии терроризма на 2023 год.

«В целях сохранения и популяризации культурных традиций и обрядов, памятников истории и культуры, нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения и профилактики терроризма и экстремизма в районе прошли следующие мероприятия: ежегодный фестиваль-конкурс «Конкурс – моя малая Родина», патриотический час «Время выбрало нас» с участниками СВО, также муниципалитет присоединился к акциям, посвященным 9 мая: «Знамя Победы», «Окна Победы», «Флаги Победы», «Бессмертный полк» и др. На сегодняшний день в школах и библиотеках проходит акция «Урок мужества», в ходе которых показывают фильмы о героях, оформлены стенды и выставки. Необходимо отметить, что в летний период пройдет турнир по мини-футболу среди молодежи с участием членов аппарата АТК.В целом комплексный план на первое полугодие 2023 года исполнен в полном объеме», - сказал он.

По второму вопросу повестки выступила представитель отдела образования и муниципальных услуг райадминистрации НаидаАбакарова. В своем докладе она подчеркнула, что объекты летнего оздоровительного отдыха детей соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.

«На территории нашего района действует ДОЛ «Ореховая роща». Он относится к 4 категории степени угрозы, в немпроводятся антитеррористические учения, функционируетпропускной режим, размещены схема эвакуации и план действий при возникновении ЧС, также есть металлоискатель.Круглые сутки охраняется сотрудниками полиции, есть видеонаблюдение, наружное освещение и ограждение. У въезда на территорию лагеря работаетконтрольно-пропускной пункт. В этом году открываются детские лагеря с дневным пребыванием в ДжибахнинскойСОШ и Маджалисской МСОШ имениАлисултанова С.К.», - отчиталась она.

В рамках этого вопроса, глава района Алим Темирбулатов затронулантитеррористическую защищенностьЦентральной районной больницы и поручилобновить паспорт безопасности. Также обратил внимание представителей духовенства и правоохранительных органов наповышение уровня защищенности мечетей от террористических угроз, где по пятницам собирается большое количество людей.

Далее выступил начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Кайтагскому району, майор полиции Султан Мирзаев и рассказал о том, какая профилактическая работа проводится правоохранительными органами в целях недопущения вовлечения молодежи в незаконные вооруженные формирования.

О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и АТК в Кайтагском районе участникам заседания рассказал главный специалист аппарата АТК района Руслан Азизов. По его словам, составлен План по исполнению решений с указанием исполнителей и соисполнителей, а также со сроками исполнения.

«В Кайтагском районе за текущий период 2023 года в сфере профилактики экстремизма и терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также в целях обеспечения антитеррористической безопасности было принято 8 нормативно-правовых актов, из которых 3 постановления и 5 распоряжений.В целом обстановка в районе стабильная и контролируемая, каких-либо выявленных религиозных ячеек не имеется. Все решения исполняются в установленные сроки», – заключил он.

