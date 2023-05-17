ЗАМАНА - Премьер-министр РФ дал поручение ускорить начало строительства автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы

Премьер-министр РФ дал поручение ускорить начало строительства автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы

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17 мая, 2023. Среда 16:44
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Премьер-министр РФ дал поручение ускорить начало строительства автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин дал поручение Министерству транспорта и Министерству финансов к 1 июня представить предложения по опережающему началу строительства в 2024 году автодорожных обходов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, рассмотрев возможность завершения работ до 2027 года, информирует портал российского руководства.

Премьер-министр РФ дал поручение ускорить начало строительства автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы

Вопрос развития транспортно-логистической инфраструктуры был включен в список поручений премьер-министра РФ по итогам собрания с участниками Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое прошло 3 мая в Минводах в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

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