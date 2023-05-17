23-я сессия состоится уже 24 мая в 10:00 в Махачкале. В ее повестку дня вошло в общем 16 вопросов.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
Во вторник, 16 мая, Президиум НС Дагестана под руководством Заура Аскендерова принял решение о созыве 23-й сессии регионального парламента 7 созыва.
23-я сессия состоится уже 24 мая в 10:00 в Махачкале. В ее повестку дня вошло в общем 16 вопросов.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..