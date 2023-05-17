ЗАМАНА - Президиум принял решение о созыве 23-й сессии Народного Собрания

Президиум принял решение о созыве 23-й сессии Народного Собрания

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17 мая, 2023. Среда 10:24
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Президиум принял решение о созыве 23-й сессии Народного Собрания

Во вторник, 16 мая, Президиум НС Дагестана под руководством Заура Аскендерова принял решение о созыве 23-й сессии регионального парламента 7 созыва.

Президиум принял решение о созыве 23-й сессии Народного Собрания

23-я сессия состоится уже 24 мая в 10:00 в Махачкале. В ее повестку дня вошло в общем 16 вопросов.

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