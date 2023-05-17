Заур Аскендеров: «Нет ничего ценнее жизни и здоровья наших граждан»

Вместе с ним в больницу прибыли председатель Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев и его заместитель Магомед Магомедов. В сопровождении министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой и главного врача РКБ Газиявдибира Мусаева спикер парламента осмотрел кабинет МРТ, помещения приемного покоя, посетил ожоговый центр и лабораторию. В ходе осмотра гостям подробно рассказали о работе медучреждения, показали палаты и современное оборудование. Было отмечено, что Республиканская клиническая больница на сегодняшний день – это крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение юга России, оказывающее консультативную, диагностическую, высокотехнологичную помощь больным. Ежегодно в больницу госпитализируется до 45 тысяч человек со всего Дагестана и соседних регионов. Вначале Заур Аскендеров побывал в кабинете МРТ, где осмотрел новое оборудование. Как пояснила Татьяна Беляева, дорогостоящий магнитно-резонансный томограф был поставлен в республику в нерабочем состоянии. На данный момент прибыли специалисты, которые устраняют неполадки. В приемном покое Председателю парламента объяснили принцип работы «зеленой», «желтой» и «красной» зон отделения. Более детально Заур Аскендеров и сопровождавшие его лица ознакомились с деятельностью ожогового центра. Здесь имеется свой приемный покой, реанимация, перевязочная. По словам главврача, это один из главных ожоговых центров на Северном Кавказе, где получают помощь больные со всего Северо - Кавказского региона. В ходе осмотра было отмечено, что помещения медучреждения нуждаются в ремонте, который не проводился много лет. Министр здравоохранения республики подчеркнула, что вопрос проведения капремонта Центра неоднократно поднимался, но так и не был решен. Другая проблема, которая стоит достаточно остро, – нехватка высокотехнологичных и функциональных ожоговых кроватей. Заур Аскендеров в этой связи отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, потому что речь идет о жизни людей. «Если специализированные кровати помогут избавить пациентов с ожогами от мучений и облегчат их состояние, то нам нужно найти возможность их приобрести. Нет ничего ценнее жизни и здоровья наших граждан», - подчеркнул спикер парламента. Затем делегация ознакомилась с работой лабораторно-диагностического центра, где в настоящее время проводятся исследования по различным заболеваниям. Как отметил главврач РКБ, лаборатория оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет на ранних этапах диагностировать даже сложные заболевания. Вместе с тем лаборатория располагается в приспособленном помещении, которое нуждается в капитальном ремонте. Также говорилось о необходимости строительства нового модульного здания, так как имеющихся помещений не хватает. По итогам осмотра Заур Аскендеров поручил провести совещание с приглашением всех заинтересованных сторон, где будут детально рассмотрены все обозначенные вопросы и разработаны механизмы их решения.