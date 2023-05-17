Заур Аскендеров: «Педагог – это не только профессия, но и высокое звание»

Во встрече также приняли участие вице- спикер парламента Камил Давдиев, председатель Комитета по образованию и науке Елена Павлюченко, депутаты Руслан Ибрагимов и Абдулвахид Лабазанов. Спикер парламента, приветствуя участников встречи отметил, что педагог – это не только профессия, но и высокое звание. Он напомнил, что вопросам образования большое внимание уделяется Президентом страны Владимиром Путиным - 2023 год в Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника. Заур Аскендеров подчеркнул, что значительное внимание вопросам образования уделяет и парламент республики - совершенствуется законодательство в сфере образования. «При формировании бюджета на текущий год общими усилиями с Правительством республики удалось предусмотреть средства на повышение заработной платы педагогическим работникам, увеличить расходы на организацию горячего питания школьников в интернатах с круглосуточным пребыванием. Депутаты осуществляют парламентский контроль за строительством и проведением капитального ремонта школ. По нашей инициативе уже второй год подряд за счет средств республиканского бюджета осуществляется капитальный ремонт детских дошкольных учреждений. Этот опыт предполагается тиражировать на федеральном уровне и в других регионах страны. На особом контроле у нас вопросы обеспечения учащихся учебниками и горячим питанием», - отметил Заур Аскендеров. Он поблагодарил педагогов и наставников, ставших победителями конкурсов за успехи, достигнутые в профессии, а министра образования и науки республики Яхью Бучаева за организацию конкурсов и пожелал всем дальнейших успехов. В свою очередь педагоги и воспитатели поделились своими впечатлениями о конкурсах, рассказали о своей работе. Затем состоялось награждение победителей конкурсов. За заслуги в области образования, плодотворную работу и активную общественную деятельность им были вручены Памятные именные часы и Благодарственные письма Председателя Народного Собрания.