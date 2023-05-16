Под руководством Заура Аскендерова состоялось обсуждение вопроса о развитии Махачкалинско-Каспийской агломерации

Председатель НС Дагестана Заур Аскендеров в понедельник, 15 мая, провел собрание на тему развития Махачкалинско-Каспийской агломерации.

В обсуждении поучаствовали вице-спикеры парламента Сайгидахмед Ахмедов и Камил Давдиев, вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц, полномочный представитель руководителя Дагестана в НС Нюсрет Омаров, председатель Комитета парламента Артур Исрапилов и другие полномочные лица.

Председатель НС Дагестана напомнил, что в списке тезисов Послания Руководителя РД Сергея Меликова находился вопрос развития Махачкалинско-Каспийской агломерации.

В связи с этим, отметил Аскендеров, профильным комитетам и курирующим вице-спикерам было озвучено соответствующее задание.

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