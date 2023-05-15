779 млн рублей выделят на обеспечение жильем дагестанских детей-сирот в 2023 году

Об этом в понедельник, 15 мая, в рамках совещания под председательством главы Дагестана рассказал министр строительства региона Артур Сулейманов.

Как проинформировал глава Министерства строительства, средства уже дошли до муниципалитетов. Дербентский, Докузпаринский, Сергокалинский и Цунтинский районы приобрели квартиры для детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей. В Каспийске и Кизляре проходят торги на 18 жилых помещений.

Далее Глава Дагестана высказался:

«В Дагестане временами складывается весьма несправедливая ситуация: сироте не остается ничего, а тому, кто нечестным способом получил этот статус, достается. Недопустимо, чтобы граждане претендовали на жилье, не имея на это моральных и нравственных причин», – выступил на совещании Сергей Меликов.