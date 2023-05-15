ЗАМАНА - Глава Дагестана дал комментарий по смене руководства Махачкалы

Глава Дагестана дал комментарий по смене руководства Махачкалы

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15 мая, 2023. Понедельник 15:21
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Глава Дагестана дал комментарий по смене руководства Махачкалы

На эту тему Сергей Меликов высказался в рамках собрания по актуальным вопросам.

Глава Дагестана дал комментарий по смене руководства Махачкалы

О Махачкале Глава Дагестана сказал следующее:

«Я помню Махачкалу 70-х годов. Прекрасный зеленый, цветущий город. За последние десятки лет город оказался в хаосе, из которого нужно выходить. Сделать это можно только совместными усилиями. Махачкала должна быть достойна Дагестана, это лицо нашей республики».

О бывшем мэре столицы региона Ризване Газимагомедове:

Глава Дагестана поблагодарил Ризвана Газимагомедова за осуществленную работу на посту мэра Махачкалы и пожелал удачи на должности вице-премьера.

«Ризван Казимович как человек, которому я доверяю, должен был объективно разобраться в ситуации. Во многом он с этой задачей справился», – прокомментировал Сергей Меликов работу Ризвана Газимагомедова в городской администрации.

«Сегодня в должности вице-премьера он будет выстраивать дальнейшие взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти по развитию коридора «Север-Юг». Актуальными становятся вопросы развития промышленности, в том числе с поступлением гособоронзаказа на наши предприятия, и другие сферы, в которых необходимы его опыт и знания», – озвучил Меликов.

О Юсупе Умавове:

Нового и.о главы Махачкалы Юсупа Умавова Меликов назвал сильным руководителем.

«Рассчитываю, что он сформирует команду, которая сумеет эффективно развивать столицу. С учетом тех ошибок, которые были выявлены Ризваном Казимовичем», – высказался руководитель РД.

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