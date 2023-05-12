Соответствующее постановление подписал 12 мая руководитель Дагестана Сергей Меликов, информирует telegram-канал администрации Главы РД.
Ризван Газимагомедов занял пост и.о. главы Махачкалы в ноябре минувшего года.
И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов оставил пост главы города и перешел на должность зампредседателя Правительства Дагестана.
Соответствующее постановление подписал 12 мая руководитель Дагестана Сергей Меликов, информирует telegram-канал администрации Главы РД.
Ризван Газимагомедов занял пост и.о. главы Махачкалы в ноябре минувшего года.
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