ЗАМАНА - Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов оставил пост по собственному желанию

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов оставил пост по собственному желанию

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12 мая, 2023. Пятница 13:22
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Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов оставил пост по собственному желанию

Указом махачкалинской администрации от 10 мая 2023 г. №283-р остановлены исполнение обязанностей мэра города Ризваном Газимагомедовым по собственному желанию.

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов оставил пост по собственному желанию

Тем же постановлением исполнение обязанностей руководителя Махачкалы возложено на его первого заместителя Наримана Темуркаева.

 

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