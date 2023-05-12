Тем же постановлением исполнение обязанностей руководителя Махачкалы возложено на его первого заместителя Наримана Темуркаева.
Указом махачкалинской администрации от 10 мая 2023 г. №283-р остановлены исполнение обязанностей мэра города Ризваном Газимагомедовым по собственному желанию.
Тем же постановлением исполнение обязанностей руководителя Махачкалы возложено на его первого заместителя Наримана Темуркаева.
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