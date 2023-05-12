ЗАМАНА - Депутат ГосДумы России Сайгидпаша Умаханов провел личный прием жителей

Депутат ГосДумы России Сайгидпаша Умаханов провел личный прием жителей

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12 мая, 2023. Пятница 10:45
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Депутат ГосДумы России Сайгидпаша Умаханов провел личный прием жителей

Депутат Государственной думы России, член партии «Единая Россия» Сайгидпаша Умаханов провел личный прием жителей региона в Региональной общественной приемной «Единой России», информирует пресс-служба партии.

Депутат ГосДумы России Сайгидпаша Умаханов провел личный прием жителей

Депутат выслушал просьбы 8 дагестанцев. Большая часть вопросов связывалась со сферами ЖКХ, медицины и соцподдержки. Некоторые проблемы депутат смог решить сразу же.

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