Депутат выслушал просьбы 8 дагестанцев. Большая часть вопросов связывалась со сферами ЖКХ, медицины и соцподдержки. Некоторые проблемы депутат смог решить сразу же.
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Депутат Государственной думы России, член партии «Единая Россия» Сайгидпаша Умаханов провел личный прием жителей региона в Региональной общественной приемной «Единой России», информирует пресс-служба партии.
Депутат выслушал просьбы 8 дагестанцев. Большая часть вопросов связывалась со сферами ЖКХ, медицины и соцподдержки. Некоторые проблемы депутат смог решить сразу же.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте тут.
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