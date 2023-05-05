Во встрече также приняли участие художественный руководитель Ингушского русского театра, советник ректора ГИТИСа Микаэль Базоркин и министр культуры РД Зарема Бутаева.

Отметим, что ректор ГИТИСа прибыл в Дагестан в рамках очного отбора, который проходит 4-5 мая в Махачкале на базе Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького.

В нем участвуют желающие поступить на актёрский и режиссёрский факультеты, факультеты музыкального театра, а также по новым направлениям - сценическое искусство, сценография и театроведческий факультет.

В ходе встречи Григорий Заславский рассказал, что в отборе принимают участие абитуриенты из регионов Юга России. Для участия в конкурсе в Дагестан приехали молодые люди из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии-Алания, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, волгоградской областей, Ставропольского края, а также из Калмыкии и Крыма.

Ректор также обратил внимание на то, что в конкурсе участвует немало талантливых абитуриентов из самого Дагестана.

В свою очередь, Муслим Телякавов, подчеркнул, что сфера культуры в республике действительно нуждается в кадровой подпитке и руководство региона готово поддерживать талантливую молодежь.

«У нас есть все виды учреждений, начиная с сельского дома культуры и кончая театром оперы и балета, филармонии.

Это большая сеть, и, соответственно, нам нужно большое количество специалистов, чтобы везде была выстроена правильная работа.

Большое вам спасибо, за то, что обратили на нас внимание, за то, что вы здесь и даёте такую оценку потенциальным вашим студентам», - сказал вице-премьер.

В рамках встречи обсуждался и вопрос целевого обучения студентов из Дагестана.

«Мы готовы заключить договор о целевом обучении, если это поможет ребятам при поступлении. Всех, кто успешно окончит обучение, мы ждём обратно, и с удовольствием устроим на работу», - заявил Телякавов.

В завершение была достигнута договоренность, что студентов из республики уже после первого курса будут направлять на практику в Дагестан.