Этот факт прокомментировал ведущий научный специалист НИИ Управления, экономики, политики и социологии Шахмардан Мудуев.
Как он считает, всё это обязано благотворно повлиять на инвестиционный климат Дагестана. В особенности это важно при реализации проектов в прорывных направлениях, созданных в рамках экономической модели развития региона.
Премьер-министра РФ ознакомили с проектами транспортно-логистического и плодоовощного кластеров, реализацией стратегического проекта «Город обувщиков» и так далее.