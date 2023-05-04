ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана в рамках КИВ предложил инвестировать в развитие горных территорий

Премьер-министр Дагестана в рамках КИВ предложил инвестировать в развитие горных территорий

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04 мая, 2023. Четверг 15:56
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Премьер-министр Дагестана в рамках КИВ предложил инвестировать в развитие горных территорий
4 мая в рамках Кавказской инвестиционной выставки глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил в роли спикера на сессии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш».
Премьер-министр Дагестана в рамках КИВ предложил инвестировать в развитие горных территорий

Начал и модерировал дискуссию первый заместитель гендиректора АО «КАВКАЗ.РФ» Андрей Цемахович, который озвучил, что за последние годы инвестпривлекательность СКФО заметно увеличилась.

Участники сессии обсудили самые перспективные сферы в субъектах Северного Кавказа, а также предложения и ниши, которые способны обеспечить экономике СКФО новый рывок.

Высказались по данным вопросам помощник полномочного представителя Президента России в СКФО Сергей Никитин, Первый заместитель премьер-министра Ингушетии Олег Фурсов, заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов, управляющий ВТБ в СКФО Андрей Дыренко и другие спикеры.

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