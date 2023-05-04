Как премьер высказался, горные кавказские субъекты известны уникальностью своих природных условий, различием культуры, языка, традиций, религий и менталитета жителей. Эти факторы крайне важны для экономического роста России. Далее он заметил, что в субъектах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря находятся около 1700 населенных пунктов – это больше половины всех населенных пунктов. В свою очередь дагестанские горные районы занимают 44 процента территории, там проживает треть населения республики.
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