Премьер-министр Дагестана рассказал участникам КИВ об опыте республики в развитии горных территорий

В четверг, 4 мая, в рамках Кавказской инвестиционной выставки в городе Минеральные воды прошла панельная дискуссия «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш». Спикером на сессии стал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, поведавший об опыте республики в развитии инвестпотенциала горных территорий.

Как премьер высказался, горные кавказские субъекты известны уникальностью своих природных условий, различием культуры, языка, традиций, религий и менталитета жителей. Эти факторы крайне важны для экономического роста России. Далее он заметил, что в субъектах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря находятся около 1700 населенных пунктов – это больше половины всех населенных пунктов. В свою очередь дагестанские горные районы занимают 44 процента территории, там проживает треть населения республики.

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