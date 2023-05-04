Ирина Ткаченко: «Каждый житель Дагестана и Северного Кавказа – потенциальный инвестор»

Заместитель председателя Юго-Западного банка СберБанка Ирина Ткаченко рассказала о нишах и стратегии для продвижения на Северном Кавказе в рамках панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш» на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах.

«Каждый турист – это инвестор. Дагестан приобретает, сохраняя традиции и придавая им новые очертания. То, что делает власть вместе с инвесторами, то, что делает Дербент, сочетая историческое и современное, – это очень круто. Нужно стремиться также вплетать современную инфраструктуру в традиции.

В Дагестане мы также увидели колоссальное развитие малого бизнеса. Они создали свой особый вид кофе “Махачкалино” – это традиционный раф-кофе, но с добавлением урбеча, что придумали на Кавказе. На наших гостей из всех регионов это произвело неизгладимое впечатление», – поделилась Ирина Ткаченко.

По словам зам. председателя, задача банков и инфраструктуры поддержки государственной власти – создать все возможности для реинвестирования, чтобы малый бизнес, заработав капитал, хотел вкладываться и развиваться дальше.

Ткаченко также подчеркнула, что в ближайшем будущем на побережье Каспия в Дербенте будет построен современный жилой комплекс, который станет украшением города с сохранением традиций.

«Ждем, что Дербент станет вторым Сочи по стоимости жилья. Ну а лучше… он и так лучше!» – сказала она.