ЗАМАНА - Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана

Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана

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04 мая, 2023. Четверг 09:14
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Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана

Глава РФ Владимир Путин поручил Министерству образования и науки, Министерству просвещения и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспечить подготовку и переподготовку экспертов по логистике для нужд Дагестана. Данное поручение озвучено президентом по итогам собрания с членами бюро РСПП.

Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана

"Министерству образования и науки, Министерству просвещения и общероссийской общественной компанией "Российский союз промышленников и предпринимателей" провести подготовку и переподготовку квалифицированных экспертов по логистике для потребностей Дагестана, рост уровня их квалификации, в том числе на площадке учебных заведений этого региона", — сообщает источник.

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