Абдулрашид Садулаев: «Подняться на гору любой сможет, но удержаться на ней – не каждый»

В рамках Кавказской инвестиционной выставки прошла панельная дискуссия «Истории успеха: реализация карьеры и личный бренд. Кейсы СКФО», в которой в качестве спикеров выступили заслуженный мастер спорта РФ, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев и российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легком весе, Ислам Махачев.

Вопросами для обсуждения в ходе панельной дискуссии послужили достижения представителей СКФО в различных сферах деятельности, самореализация и перспективы развития в регионах России, а также развитие личного бренда на основе карьеры.

Так, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал о своем карьерном пути, начиная с детства и заканчивая серьезными чемпионатами мирового уровня.

«Из-за того, что был энергичным мальчиком в детстве, родители отдали меня на борьбу. Тогда в моем ауле не было другого вида спорта, кроме вольной борьбы», – отметил спортсмен.

Абдулрашид Садулаев также подчеркнул роль министра спорта РД Сажида Сажидова в его профессиональном росте.

«Тогда Сажид Сажидов был главным тренером по вольной борьбе. Именно он подключил меня к сборам, несмотря на маленький возраст, который не позволял мне участвовать во взрослых категориях. Но под свою ответственность он забрал меня тогда на Ярыгинский турнир – один из отборов на Чемпионат Европы. В первый же год я стал выигрывать и поехал на чемпионат Европы», – добавил он.

Следующим спикером выступил действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который также рассказал о тонкостях своего карьерного роста и своем тренере Абдулманапе Нурмагомедове.

«Мой вид спорта такой, что я не могу просто выйти на бой плохо подготовленным, потому что его смотрят мои родители, родственники, болельщики. Мне надо готовиться на каждый бой как на последний, независимо от соперника», – отметил Ислам Махачев.

Отвечая на вопрос слушателя из зала, чемпион UFC рассказал, что на данный момент никаких подписанных контрактов на бои у него нет, однако возможен бой в рамках турнира, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.