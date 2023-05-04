Наум Бабаев: «На Северном Кавказе созрели изменения, позволяющие реализовывать хорошие инвестпроекты»

Предприниматель, основатель Русской молочной компании и группы «Дамате» Наум Бабаев рассказал об истории компании и экономических задачах в рамках пленарной сессии «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» на Первой Кавказской инвестиционной выставке-2023.

«Компания “Дамате” в этом году произведет 290 тысяч тонн мяса индеек. Это абсолютный лидер в России, а также мы станем компанией №1 в Европе и №4 – в мире по производству мяса индеек. Кроме того, мы являемся лидером по производству мяса – №1 в России. На наш взгляд, баранина – это продукт, который имеет своего потребителя, и он абсолютно точно ложится на стратегию нашей компании. Однако баранина – недооцененный продукт, который имеет свои полезные пищевые свойства. Сама по себе овцеводческая отрасль очень сильно недооценена.

Когда мы начали изучать овцеводческий рынок в 2017 году, мы объехали полмира и сделали вывод, что овца – это свободолюбивое животное. Если мы будем выращивать ее в закрытых обществах, то не получим хороших показателей. Конечно, для этого нам необходимы пастбища», – сказал Наум Бабаев.

Отметим, что 51% земель Северо-Кавказского федерального округа составляют пастбища, а в некоторых регионах – таких, как Дагестан и Карачаево-Черкесия, – 70%. Помимо этого, нельзя не учитывать тот факт, что исторически Северный Кавказ всегда был связан с овцеводством. В советские времена здесь воспроизводилась половина всей баранины Советского Союза.

«На мой взгляд, на Северном Кавказе созрела критическая масса изменений, которая позволяет инвесторам делать здесь хорошие инвестиционные проекты», – подчеркнул предприниматель.