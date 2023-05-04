Хаджи-Мурад Абашилов прокомментировал роль Дагестана в транспортном коридоре «Север – Юг»

По его мнению, у порта уже есть запросы от представителей российских и иностранных организаций и предпринимателей в части перевоза грузов.

«Пиломатериалы, удобрения и металл – это крупные грузы, которые являются существенной частью экспорта России. Сегодня они нашли новое направление – это страны Персидского залива, Юго-Восточная и Центральная Азия. Также отмечу импортную составляющую, которая позволяет наполнить российский рынок необходимым оборудованием, в том числе стройматериалами. Они в основном идут из Ирана и Индии. Махачкала становится ключевой точкой, и мы стараемся обеспечить весь необходимый поток собственными производственными мощностями: закуплена современная техника, планируется модернизация всего специализированного оборудования», – рассказал Абашилов.

Напомним, что в эти дни дагестанская делегация во главе с Сергеем Меликовым участвует в Первой Кавказской инвестиционной выставке, где ранее на круглом столе, посвященном развитию транспортно-логистического комплекса, был обсужден потенциал Дагестана, через который проходит коридор «Север – Юг».