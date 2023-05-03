ЗАМАНА - В Минводах обсудили проведение в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз

В Минводах обсудили проведение в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз

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03 мая, 2023. Среда 14:46
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В Минводах обсудили проведение в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз
Вчера, 2 мая, в рамках Кавказской инвестиционной выставки вице-премьер РД Нариман Абдулмуталибов поучаствовал в сессии на тему «Развитие фермерского животноводства в АПК: новые возможности и решения».
В Минводах обсудили проведение в Дагестане Российской выставки племенных овец и коз

Собравшиеся рассмотрели аспекты развития мясного овцеводства в СКФО и улучшения мер государственной поддержки в этой отрасли.

Участники сессии также обсудили комплексную программу индустриального мясного овцеводства в СКФО, перспективы лизинга для развития подотраслей АПК, банковскую поддержку фермерского животноводства, эффективные направления генетики в российском овцеводстве, введение малых и средних хозяйств в товарное производство и обеспечение сегмента специалистами.

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