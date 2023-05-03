Антон Жилин: «Для популяризации региона нужны такие проекты, как мы провели в Дагестане»

В ходе сессии «Туризм в СКФО: новые тренды и возможности», которая прошла в рамках Кавказской инвестиционной выставки 2023, один из ее участников Антон Жилин отметил, что для популяризации регионов необходимо проводить в каждом из них большие красивые события.

«Неважно, будет это забег (как мы провели в Дагестане), плавание, биатлон, гастрономические фестивали или музыкальные. Или же все это можно объединить в, скажем так, прекрасный микс. Нужно понимать, что люди очень хотят видеть интересные события и участвовать в них. Почему это в целом важно для региона? Прежде всего это приносит огромные поступления в бюджет, а также имеет позитивный имиджевый эффект», – сказал Жилин.

Говоря о том, что нужно для того, чтобы такие события были эффективными, спикер подчеркнул, что имидж формируется долго, поэтому нужно время.

«К примеру, Dagestan Wild Trail, на его создание ушло 4 года. Идея его проведения возникла после первого моего посещения республики со своей командой в качестве туриста. Я влюбился в Дагестан и решил провести забег, ранее проводимый в других регионах. Участники забега в большинстве своем не профессиональные спортсмены, а любители, представители различных профессий. Будем надеяться, что в Дагестане, как и на всем Северном Кавказе, будет появляться больше интересных событий, которые бы привлекали туристов», – заключил Антон Жилин.

В свою очередь глава Минтуризма Эмин Мерданов отметил, что в республике туристический сезон открывался таким забегом и в закрытие тоже предполагается провести аналогичный забег в Дербенте.

Он также пригласил присутствующих принять участие в данном мероприятии.