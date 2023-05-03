Развитие транспортного коридора через Дагестан «Север-Юг» обсудили на Кавказской инвестиционной выставке

В обсуждении принял участие заместитель Министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов. «На развитие комплекса предусмотрено в общей сложности более 100 млрд. Необходимое финансирование на их реализацию в пятилетке предусмотрели. Отдельный блок вопросов транспортной инфраструктуры, это развитие пунктов пропуска с нашими соседями, это прежде всего Грузия и Азербайджан. В целом по федеральному округу у нас функционирует 14 пунктов пропуска. Модернизация 11 из них предусмотрена нашими программами. Выполняем мы сейчас программу реконструкции Верхнего Ларса, уже запустили 38 полос, при этом на начало реконструкции у нас действовало всего 14 полос. На российско-азербайджанском участке границы мы завершили реконструкцию первого этапа Яраг-Казмаляр. В прошлом году в круглосуточном режиме запустили пункты пропуск Ново-Филя. Открыли движение в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр, где в начале этого года две полосы реконструируют. В целом по границе с Азербайджаном у нас с 2021 году увеличилась пропускная способность более чем в 4 раза, с 400 грузовых транспортных средств ежесуточно до 1 700 на сегодняшний день», - рассказал Иванов. Он также отметил, что будет завершено техническое оснащение в пункте пропуска Махачкала, а до 2026 года реконструируем еще 8 пунктов пропуска на Азербайджанской границе, в том числе воздушные. В части железнодорожного транспорта за прошлый год в целом увеличился объем грузопотоков по этому коридору на 64%, из них западный маршрут вырос больше всего — это 58 % и прирост 7 млн тонн ежегодно. Транскаспийский маршрут тоже увеличился в 3 раза. Замминистра транспорта РФ напомнил о планах по строительству новой железнодорожной станции «Самур» на границе с Азербайджаном и одновременно строительстве нового железнодорожного пункта пропуска Дербент. «Общий объем финансирования здесь порядка 10 млрд рублей. Это позволит увеличить в полтора два раза пропускную способность по железнодорожной сети», — сказал Валентин Иванов. В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что проблемы (транспортные – прим. РИА «Дагестан»), с которыми сталкивается республика, становятся глобальными и стратегическими для всей страны, потому что грузопоток международного транспортного коридора, как мы сейчас называем «Север-Юг», проходит через Дагестан. «Альтернативы другой нет, так как на территории нашей страны он будет проходить только через Республику Дагестан. Этот коридор действительно может связывать Россию с Ираном, Индией, Китаем, другими странами Азии, Ближнего Востока. Это становится довольно актуальным с учетом санкций, которые сегодня приняты и продолжают расти. Дагестан граничит с пятью государствами и является одним из немногих регионов России, где получили развитие практически все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный. Развитие махачкалинского транспортного узла является актуальным и стратегически значимым не только для Дагестана, но и для все России и наших зарубежных регионов», — подчеркнул Меликов. В ходе обсуждения он отметил, что Махачкалинский морской торговый порт — это основной драйвер транспортно-логистического комплекса РД. Потому что имеет единственную в РФ незамерзающую транспортную акваторию. Развитие торговых отношений с Ираном рассматривается как приоритетное направление, потенциал товарооборота между Российской и Исламской республикой. В рамках подготовки к увеличению грузопотока из Ирана, организована специальная площадка, что позволит увеличить грузооборот через порт Махачкалы скоропортящихся грузов из Ирана до 192 тысяч в год. «Порт расширяет на сегодняшний день номенклатуру принимаемых и выгружаемых, экспортных и импортных товаров. Из Традиционных предприятий грузов в виде зерна и цемента на сегодняшний день перерабатывается клинкер, удобрение, мука и соль. Нужно сказать, что пока все эти направления развиваются весьма разрозненно, потому что на сегодняшний день порт не обладает должной инфраструктурой для того, чтобы она позволяла развивать все направления», — дополнил глава РД.