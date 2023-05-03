ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Росагролизинг будет участвовать в реализации проекта по строительству завода «ДагМясо»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Росагролизинг будет участвовать в реализации проекта по строительству завода «ДагМясо»

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03 мая, 2023. Среда 10:43
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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Росагролизинг будет участвовать в реализации проекта по строительству завода «ДагМясо»
2 мая глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в Кавказской инвестиционной выставке, которая стартовала в городе Минеральные воды.
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Росагролизинг будет участвовать в реализации проекта по строительству завода «ДагМясо»

В первый день мероприятия Сергей Меликов посетил ряд встреч и подписал договор о сотрудничестве республики с АО «Росагролизинг»

«Сегодня Дагестан участвует в Кавказской инвестиционной выставке. Наш стенд самый крупный, тут представлено 30 проектов, в том числе 5 прорывных. Уже прошел ряд важных встреч, мы обмениваемся опытом с другими инвесторами, большими корпорациями, представителями федеральных структур, подписаны договоры», — дал комментарий премьер-министр РД.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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