Сергей Меликов поучаствовал в обсуждении развития трансграничного сотрудничества на Кавказской инвестиционной выставке

Во вторник, 2 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов в рамках Кавказской инвестиционной выставки поучаствовал в круглом столе на тему «Развитие транспортно-логистического комплекса и трансграничное сотрудничество».

Доклад на тему подготовил Сергей Меликов, в своем выступлении он напомнил, что развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» с учетом увеличивающегося грузопотока по данному направлению определено приоритетом в торгово-экономическом развитии России в целом.

В данный момент выбран план реализации проекта по развитию транспортно-логистического комплекса, в том числе Махачкалинского транспортного узла. Глава региона в подробностях рассказал об осуществляемой работе.

«Морской торговый порт Махачкалы – это ключевой элемент и этакий драйвер транспортно-логистического комплекса субъекта. Имея незамерзающую акваторию и стабильные подходные каналы, порт является лидером по темпам роста среди 15 отечественных портов на Каспии и имеет серьезный потенциал», – выступил Меликов.

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